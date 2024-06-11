جو جوناس على علاقة بممثلة لبنانية.. عدسات الباباراتزي رصدتهما معاً! (صور)

جو جوناس على علاقة بممثلة لبنانية.. عدسات الباباراتزي رصدتهما معاً! (صور)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور الّتي التقطتها عدسات الباباراتزي للنجم العالمي جو جوناس برفقة الممثلة اللبنانيّة المقيمة في الكويت ليلى عبد الله.

وظهرت ليلى عبد الله وهي تعانق جو جوناس على شاطئ البحر في اليونان وبدا الإنسجام كبير بينهما، وهو الأمر الّذي فسّره البعض أن علاقة عاطفية تجمعهما.

وسرعان ما تصدّرت هذه الصور منصّات التواصل الاجتماعي وعناوين المواقع العربيّة والأجنبيّة.