ستيفاني عطالله تستعد للزواج من زاف

ستيفاني عطالله تستعد للزواج من زاف

هل ستتزوّج الممثلة اللبنانيّة ستيفاني عطالله من خطيبها الفنان جوزيف عبود المعروف بـ "زاف" في عام 2024؟ إنّه السؤال الّذي طُرح على الأخير في أحدث لقاءاته الإعلاميّة.

وأجاب زاف على السؤال الّذي يتكرّر بين روّاد الإنترنت في الفترة الأخيرة، وكشف لريان حايك أنه سيدخل القفص الذهبي مع ستيفاني عطالله قريباً، فقال "نعم سنكون عرسان عام 2024".