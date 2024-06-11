جوزيف عطية يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة "من أوّلو" (فيديو)

جوزيف عطية يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة "من أوّلو" (فيديو)

كشف الفنان اللبناني جوزيف عطية عن موعد إطلاق أغنيته الجديدة "من أوّلو" ونشر الإعلان الترويجي الخاص بها عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.



ونشر عطية مقطعاً من الفيديو كليب الخاص بالأغنية الجديدة وأرفقه بعبارة: "من أوّلو بكرا الساعة 4".