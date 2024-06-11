بعد انتشار شائعات انفصالهما... جينيفر لوبيز وبن أفليك يعرضان منزلهما للبيع!

أكّد مصدر لبرنامج "Entertainment Tonight" يوم الإثنين الفائت أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز وزوجها الممثل بن أفليك "لم ينفصلا بعد بشكل رسمي".وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام محلية أن لوبيز وأفليك قاما بعرض قصرهما في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا للبيع.وقال مصدر مطلع أن لوبيز بدأت بالبحث مؤخراً عن منزل جديد لها، بينما انتقل أفليك للعيش في منزل برينتوود منذ منتصف شهر أيار الفائت.