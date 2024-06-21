هل تذكرون طفل "أنا لو حبيبك" لمحمد فؤاد؟.. هكذا أصبح بعد 24 عاماً!

هل تذكرون طفل "أنا لو حبيبك" لمحمد فؤاد؟.. هكذا أصبح بعد 24 عاماً!

من منّا لا يتذكّر أغنية "أنا لو حبيبك" للفنان المصري محمد فؤاد؟

عند طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية قبل 24 عاماً، نال الطفل أيمن محمد أيمن شهرةً واسعة بعد ظهوره بدور البطولة في العمل الى جانب محمد فؤاد.

وعاد "طفل أنا لو حبيبك" إلى الواجهة من جديد في الساعات الماضية، بعدما تداول روّاد الإنترنت صوراً قيل إنّها تعود إلى أيمن محمد أيمن بعد مرور 24 عاماً.