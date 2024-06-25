إبنة أمل بوشوشة تلفت الأنظار... هل تشبه والدها اللبناني؟

إبنة أمل بوشوشة تلفت الأنظار... هل تشبه والدها اللبناني؟

شاركت الممثلة الجزائريّة أمل بوشوشة متابعيها بصورة سيلفي جمعتها بابنتها من داخل المصعد.

ونالت هذه اللقطات انتشاراً واسعاً بين محبّي الفنانة أمل بوشوشة، وأجمع روّاد الإنترنت على أن الطفلة ليا تشبه والدها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.