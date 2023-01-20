إطلاق حملة لقاح كورونا الجديد ... أبيض: الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة ولكن من الواجب الإهتمام بالأكثر عرضة

أبيض أطلق حملة لقاح كورونا الجديد من مستشفى القديس جاورجيوس

أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض حملة لقاح كورونا الجديد الثنائي التكافؤ(Biovalent) الذي يحمي من فيروس كورونا ومتحوراته من مستشفى القديس جاورجيوس- الروم في لقاء حضره ممثل السفارة الفرنسية هنري سيمونان.



وطمأن أبيض أن الوضع الوبائي لا يزال تحت السيطرة، مشددا على أنه من الواجب الإهتمام بالأشخاص الأكثر عرضة من كبار السن والذين يعانون من الأمراض المستعصية والمزمنة والتنفسية لأنهم قد يحتاجون إلى العناية المركزة في حال الإصابة.



وأعلن أن السفارة الفرنسية بادرت وقدمت مشكورة كمية كبيرة ومجانية تضمنت ثلاثمئة الف جرعة من اللقاح الجديد الـBiovalent الذي يؤمن الحماية من الفيروس الأساسي ومتحور أوميكرون، مضيفًا أن الوزارة قامت بدورها بجهود لاستقدام هذا اللقاح متوجها بالشكر للجنة التنفيذية لنشر لقاح كورونا، واشار إلى أن اللقاح سيقدم مجانًا للمواطنين في عدد من المراكز.



وذكّر أبيض بإجراءات حماية المجتمع من خلال اتباع تعليمات السلامة الفردية للأكثر عرضة ولا سيما في التجمعات، كما ضرورة التزام العزل الفردي وتجنب المخالطة ووضع الكمامات للذين يظهرون عوارض كورونا أو إنفلونزا.



وأشار أبيض إلى أن إطلاق الحملة من مستشفى الروم بادرة تقدير للدور الذي لعبه هذا الصرح الطبي وتعاونه مع وزارة الصحة العامة في خلال فترة مواجهة الإنتشار الواسع لجائحة كورونا، منوها كذلك بما تقوم به مستشفى القديس جاورجيوس في سبيل الخدمة الطبية في لبنان رغم تعرضها للكثير من الدمار نتيجة انفجار المرفأ الذي تمكنت من تجاوزه باستعادتها عافيتها بشكل كامل.