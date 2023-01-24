وزارة الصحة: 236 إصابة بكورونا وحالتا وفاة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

التقرير اليومي لوزراة الصحة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 236 إصابة جديدة بكورونا كما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية".



كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، اذ لم يسجل اي إصابة جديدة كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة.



