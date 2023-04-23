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مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023

مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-23 | 12:53
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مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
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مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023

مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023

فرنسا وايطاليا والمانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا والسعودية، والكويت ومصر وقطر  وغيرها من البلدان أجلت رعاياها من السودان ...
إنها الحرب في أكبر دول أفريقيا مساحة، وفي بلد الحدود السبعة مع دول أخرى،  وفي بلد الخمسين مليون نسمة ، في بلد الذهب والالماس ،  لكن في بلدٍ نسبةٌ كبيرة من أبنائه تحت خط الفقر. 
النزاع بين الجنرالين ليس جديدًا ، لكن لماذا أصبح مستجدًا ؟ هل من علاقة بين انتهاء حرب اليمن وفتح حرب السودان؟ 
في لعبة الأمم لا يُعرَف كيف تبدأ الحروب وكيف تنتهي، وحرب السودان واحدة من هذه الحروب حيث الحسم فيها بعيد المنال ، وحرب الاستنزاف هي الأقرب. 
الخروج الديبلوماسي من السودان ، ليس الوحيد الذي يعزلها عن العالم ، فهناك الأنقطاع شبه الكامل لخدمة الانترنت.  
لا وساطات بل دعوات ، وأبرزها للبابا فرنسيس الذي دعا إلى "الحوار" في مواجهة الوضع "الخطير" في السودان.
في ملف اللبنانيين في السودان ، معلومات للLBCIتحدثت عن  وصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى بور سودان أي النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان. والعمل جار على تأمين إجلائهم باتجاه مدينة جدّة السعودية. قد يستغرق الإجلاء بعضا من الوقت، لذلك تم تأمين السكن للبنانيين بانتظار جهوز كل إجراءات الإجلاء.
لبنانيًا ، مازالت السياسة في مدار عطلة الأعياد ، ولكن ماذا بعد العطلة؟ 
معلومات LBCI كشفت أن السفير السعودي وليد البخاري سيلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لعرض التطورات منذ اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط تأكيدات أن الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يُفترض أن يتمتّع بها رئيس الجمهورية المقبل، وأن يكون من خارج الإصطفافات.
 

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