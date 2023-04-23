الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-23 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
2
min
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2023
فرنسا وايطاليا والمانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا والسعودية، والكويت ومصر وقطر وغيرها من البلدان أجلت رعاياها من السودان ...
إنها الحرب في أكبر دول أفريقيا مساحة، وفي بلد الحدود السبعة مع دول أخرى، وفي بلد الخمسين مليون نسمة ، في بلد الذهب والالماس ، لكن في بلدٍ نسبةٌ كبيرة من أبنائه تحت خط الفقر.
النزاع بين الجنرالين ليس جديدًا ، لكن لماذا أصبح مستجدًا ؟ هل من علاقة بين انتهاء حرب اليمن وفتح حرب السودان؟
في لعبة الأمم لا يُعرَف كيف تبدأ الحروب وكيف تنتهي، وحرب السودان واحدة من هذه الحروب حيث الحسم فيها بعيد المنال ، وحرب الاستنزاف هي الأقرب.
الخروج الديبلوماسي من السودان ، ليس الوحيد الذي يعزلها عن العالم ، فهناك الأنقطاع شبه الكامل لخدمة الانترنت.
لا وساطات بل دعوات ، وأبرزها للبابا فرنسيس الذي دعا إلى "الحوار" في مواجهة الوضع "الخطير" في السودان.
في ملف اللبنانيين في السودان ، معلومات للLBCIتحدثت عن وصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى بور سودان أي النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان. والعمل جار على تأمين إجلائهم باتجاه مدينة جدّة السعودية. قد يستغرق الإجلاء بعضا من الوقت، لذلك تم تأمين السكن للبنانيين بانتظار جهوز كل إجراءات الإجلاء.
لبنانيًا ، مازالت السياسة في مدار عطلة الأعياد ، ولكن ماذا بعد العطلة؟
معلومات LBCI كشفت أن السفير السعودي وليد البخاري سيلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لعرض التطورات منذ اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط تأكيدات أن الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يُفترض أن يتمتّع بها رئيس الجمهورية المقبل، وأن يكون من خارج الإصطفافات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
23-04-2023
مقدّمة النشرة المسائية 22-04-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-21
مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-21
مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-17
مقدمة النشرة المسائية 17 - 04- 2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-17
مقدمة النشرة المسائية 17 - 04- 2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-15
مقدمة النشرة المسائية 15-4-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-15
مقدمة النشرة المسائية 15-4-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-22
مقدّمة النشرة المسائية 22-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-22
مقدّمة النشرة المسائية 22-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-21
مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-21
مقدمة النشرة المسائية 21-4-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-04-2023
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-19
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-04-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-04-19
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-04-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
0
منوعات
2023-04-22
في مطار تورنتو الكندي... سرقة قطع ذهبية تُقدّر بأكثر من 15 مليون دولار
منوعات
2023-04-22
في مطار تورنتو الكندي... سرقة قطع ذهبية تُقدّر بأكثر من 15 مليون دولار
0
امن وقضاء
13:14
عين قوى الامن الداخلي على الأمان..اليكم ابرز عملياتها
امن وقضاء
13:14
عين قوى الامن الداخلي على الأمان..اليكم ابرز عملياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نشاط توعوي بهدف التخفيف من حوادث السير المأساوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
العين مجددا على ملف التعديات على الاملاك البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنانيو السودان…إلى برّ الأمان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
تقارير نشرة الاخبار
13:27
قصصُ انكسارٍ ونصر وتضحيات... صورة جسدت الحربَ في لبنان في الثمانينيات
0
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
رياضة
13:26
متاعب نادي بايرن ميونيخ متواصلة بالفترة الاخيرة
0
رياضة
13:25
كريستوفر نجيم يسيطر على بطولة لبنان للكارتنغ لعام 2023 بعد فوزه بالمرحلة الثانية
رياضة
13:25
كريستوفر نجيم يسيطر على بطولة لبنان للكارتنغ لعام 2023 بعد فوزه بالمرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إجراءات الجيش في وجه المخالفين من النازحين بعين قانونية.. وماذا عن التفاوت في أرقامهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
إجراءات الجيش في وجه المخالفين من النازحين بعين قانونية.. وماذا عن التفاوت في أرقامهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
زحمة الاوتوستراد الساحلي خير دليل على فرحة الاعياد... كيف هي الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
زحمة الاوتوستراد الساحلي خير دليل على فرحة الاعياد... كيف هي الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السياحة بنيسان ناشطة...والصيفية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السياحة بنيسان ناشطة...والصيفية واعدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:04
دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
04:04
دخل كنيسة في الأشرفية وسرق منها إحدى الأيقونات وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
2
فنّ
01:31
وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا
فنّ
01:31
وفاة الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عامًا
3
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
آخر الأخبار
10:37
فيديو لوصول الحافلة التي تقل اللبنانيين إلى النقطة التي سينتقلون عبرها إلى خارج السودان... ماذا في التفاصيل؟
4
حال الطقس
01:14
منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...
حال الطقس
01:14
منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...
5
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
خبر عاجل
05:44
معلومات للـLBCI: الموقف السعودي لا يزال على حاله من المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية المقبل وأن يكون من خارج الإصطفافات
6
فنّ
03:34
النجوم ينعون محمد قنوع بكلمات مؤثرة
فنّ
03:34
النجوم ينعون محمد قنوع بكلمات مؤثرة
7
أخبار لبنان
07:22
قاسم: البلد أمام مرشحين
أخبار لبنان
07:22
قاسم: البلد أمام مرشحين
8
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:52
الشاب جهاد عيد غادر منزل ذويه ولم يعد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store