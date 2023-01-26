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"شم السرطان".. علماء يكتشفون قدرة غريبة للنمل!

منوعات
2023-01-26 | 09:19
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&quot;شم السرطان&quot;.. علماء يكتشفون قدرة غريبة للنمل!
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"شم السرطان".. علماء يكتشفون قدرة غريبة للنمل!

"شم السرطان".. علماء يكتشفون قدرة غريبة للنمل!

اكتشف علماء في فرنسا، أن النمل لديه القدرة على اكتشاف رائحة السرطان في بول المصابين بالورم، وذلك لأن أنواعاً عدة من السرطان تؤدي إلى تغيير رائحة البول.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences"، أن هذه الحشرات يمكن أن تستخدم كوسيلة فعالة، من حيث التكلفة، لاكتشاف الإصابة بالسرطان لدى المرضى.

وقال عالم الأخلاق في جامعة السوربون الفرنسية والمؤلف الرئيس للدراسة، بابتيست بيكيريت: "يمكن استخدام النمل ككاشف بيولوجي للتمييز بين الأفراد الأصحاء والحاملين للورم. إنها سهلة التدريب وتتعلم بسرعة وتتسم بالكفاءة العالية، وليست مكلفة".

وتطلق الأورام السرطانية نسخًا مميزة من المواد الكيميائية تسمى المركبات العضوية المتطايرة التي تظهر غالبًا في سوائل الجسم مثل العرق والبول وبخار التنفس، ويمكن للنمل أن يشمها في البول.

وفي التفاصيل، فبدأ بيكيريت وفريقه بزرع أورام سرطان الثدي البشرية في الفئران والسماح لها بالنمو. ثم قاموا بعد ذلك بجمع البول من الفئران المصابة بالورم والفئران السليمة. ومن خلال وضع قطرة من ماء السكر أمام بول الحيوانات المصابة بالسرطان، قام الباحثون بتدريب النمل على ربط رائحة الأورام بالمكافأة. وعندما أزال الفريق ماء السكر، بقيت الحشرات حول بول الفئران السرطانية لمدة 20 في المئة أطول من الفئران السليمة لأنها كانت تبحث عن علاج حلو.

واستغرق الأمر 3 جولات تدريبية فقط وحوالي 10 دقائق إجمالاً لتأمين رابطة رائحة النمل. وهذا أسرع بكثير من تدريب الكلاب التي تشم رائحة السرطان، والتي يمكن أن تستغرق حوالي 6 أشهر.
 

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