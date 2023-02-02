الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عشية ذكرى معركة ستالينغراد...تدشين تمثال لستالين في روسيا

منوعات
2023-02-02 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عشية ذكرى معركة ستالينغراد...تدشين تمثال لستالين في روسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عشية ذكرى معركة ستالينغراد...تدشين تمثال لستالين في روسيا

تدشين تمثال لستالين في روسيا

دشنت مدينة فولغوغراد (ستالينغراد سابقا) الاربعاء بحسب وكالة انباء ريا نوفوستي تمثالا نصفيا لستالين عشية الذكرى الثمانين للنصر السوفياتي على النازيين في ستالينغراد التي سيشارك فيها فلاديمير بوتين.

النصب التذكارية التي تمجد ستالين نادرة، وهو يجسد الانتصار السوفياتي على النازيين ونظام الرعب الذي أودى بحياة الملايين.

وفقا لمشاهد بثتها ريا نوفوستي دشن نواب محليون وممثلون عن مدينة فولغوغراد هذا التمثال النصفي لستالين الى جانب غورغي جوكوف والكسندر فاسيليفسكي القائدين العسكريين المشهورين لدورهما في معركة ستالينغراد.

تحت سماء ملبدة بالغيوم وامام عشرات الفضوليين وضع جنود الورود امام التماثيل النصفية البرونزية.

وقال الفنان سيرغي شتشرباكوف الذي كلف صنع التماثيل لقناة "V1.ru" المحلية ان "كل شيء تم بسرعة وكان يفترض تسليم الطلب في فترة زمنية قصيرة".

آخر الأخبار

منوعات

ستالين

فلاديمير بوتين

تمثال

روسيا

لهذا السبب...استراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:52

مجموعة قرصنة "موالية لروسيا" هاجمت مواقع مستشفيات بعدة دول أوروبية

LBCI
أخبار دولية
05:42

الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-01

ليتوانيا تحض بقية دول الإتحاد الأوروبي على طرد سفراء روسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-31

الرئيس الجزائري يجري "زيارة دولة" إلى روسيا في أيار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:22

لهذا السبب...استراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:59

ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟

LBCI
منوعات
08:40

صاحب مقهى يكتشف قلادة ذهبية تعود إلى الملك هنري من عصر النهضة (صور)

LBCI
منوعات
08:32

مع اقتراب عيد الحبّ... حديقة حيوان تتيح تسمية صرصور على اسم الأحباء السابقين!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
03:04

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-30

الياس حنكش لـ"#عشرين_30": لا دلالة دستورية على موضوع الثلثين في الدورات الثانية لانتحاب رئيس للجمهورية وهناك 3 مكونات في المجلس تعطل الجلسات وهي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
00:58

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

LBCI
امن وقضاء
2023-01-25

مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الشأن الرئاسي حضر في جولة النواب اللبنانيين في واشنطن

LBCI
رياضة
13:35

فوز مثير لدينامو على Strong Group في دورة دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم

LBCI
أخبار دولية
13:32

المذنب الأخضر يزور الأرض بعد ٥٠ ألف عام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياض... ليلة تكريمية للفنان السعودي الراحل طلال مداح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قمة روحية مسيحية طارئة فرضتها الظروف الاستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لقاءات الوفد النيابي اللبناني مستمرة في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إجتماع أمني - قضائي - وزاري حول المكبّ القنبلة... هذه مقرراته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

عدد من المدارس الخاصة اقفل اليوم... في حين فتح عدد آخر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
02:12

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
09:08

اسعار المحروقات الى ارتفاع...

LBCI
حال الطقس
06:51

هل تنحسر العاصفة الثلجية؟

LBCI
منوعات
08:26

نجت في اللحظة الأخيرة... صخرة ضخمة تخترق جدار منزل سيّدة وتكاد تسحقها!

LBCI
فنّ
05:40

الموت يُفجع باسم ياخور... "رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة"

LBCI
فنّ
05:29

لبنانيّة تبدع في The Voice كندا... كريستا ماريا أبو عقل تسجّل سابقة في تاريخ البرنامج (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
03:53

كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع

LBCI
امن وقضاء
06:58

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة