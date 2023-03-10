السعودية تعلن عن تسهيلات جديدة للحصول على تأشيرة السياحة إلى المملكة

اعتمدت وزارة السياحة السعودية خطوةً جديدةً تهدف إلى تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من تقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلكترونياً.وتمكّن هذه الخطوة الأفراد من زيارة مناطق السعودية المختلفة وأداء مناسك العمرة، إذ تم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للتحديثات المستمرة التي تعمل عليها الوزارة بشكل دوري.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة بهدف السياحة التي أصدرها وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة السعودية بهدف السياحة.وتأتي خطوة السماح للراغبين في الدخول إلى السعودية، بدون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، المشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للسعودية.وأوضحت الوزارة أن جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أصبح بإمكانهم دخول السعودية بتأشيرة سياحية إلكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة "روح السعودية"، شرط أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.وتشترط لائحة تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة عن الوزارة ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في السعودية، بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوَّهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.