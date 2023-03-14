إطلاق أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز

إطلاق أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز



أطلقت الطوابع الخاصة الأولى التي تحمل صورة الملك تشارلز بواسطة البريد الملكي، مع ظهور صورته الظلية على مجموعة تظهر زهور الحدائق الشعبية.



وتحلّ هذه الطوابع الجديدة محل تصميم يظهر رأس الملكة، مستخدمًا بشكل مستمر على الطوابع التذكارية منذ عام 1968.



وشهد الشهر الماضي الإصدار الأخير لمجموعة جديدة من الطوابع برأس الملكة.



ولكن لن يتم استخدام هذه الطوابع الجديدة إلا عند نفاد المخزون من الطوابع الحالية التي تظهر صورة الملكة الراحلة.