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مقاضاة أول روبوت محامٍ في العالم... "لا يملك شهادةً في القانون!"
منوعات
2023-03-16 | 07:58
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مقاضاة أول روبوت محامٍ في العالم... "لا يملك شهادةً في القانون!"
مقاضاة أول روبوت محامٍ في العالم... "لا يملك شهادةً في القانون!"
تم مقاضاة أول روبوت محامٍ يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم من قبل شركة محاماة لأنه "لا يملك شهادةً في القانون''.
ووفقًا لـ
صحيفة ديلي ميل البريطاينة
، تم اتهام الروبوت الذي كان من المقرر أن يدخل التاريخ لمشاركته في محاكمة متّهم، بالعمل بدون شهادة في القانون.
وقد رفعت شركة المحاماة الأميركية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، وقالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة.
واستعانت شركة المحاماة بعدد من زبائن الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية.
ومن جهته، علّق المدير التنفيذي للشركة التي طورت الروبوت، جوشوا براودر، قائلا إن كل تلك الادعاءات ليست صحيحة، وإن المحامي قادر على حضور الجلسات وتقديم الاستشارات القانونية المفيدة.
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