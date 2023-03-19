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دراسة... نصف العاملات في المجال العلمي تعرّضن للتحرش الجنسي

منوعات
2023-03-19 | 13:34
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دراسة... نصف العاملات في المجال العلمي تعرّضن للتحرش الجنسي
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دراسة... نصف العاملات في المجال العلمي تعرّضن للتحرش الجنسي

وجدت دراسة دولية الخميس أن ما يقرب من نصف العاملات في مجالات العلوم في جميع أنحاء العالم تعرّضن للتحرش الجنسي في مكان العمل خلال حياتهنّ المهنية.

وشمل الاستبيان الّذي أجرته شركة "إيبسوس" لصالح مؤسسة "لوريال" في الفترة من 26 تموز إلى 16 أيلول 2022، حوالى 5 آلاف باحث وباحثة في 117 دولة، وقالت 49 في المئة من العالمات إنهنّ "واجهن شخصياً حالة واحدة على الأقل من التحرش الجنسي خلال مسيرتهن المهنية".

أما بالنسبة لـ65 في المئة منهنّ، فكان لهذه المواقف تأثير سلبي على حياتهنّ المهنية في مختلف قارات العالم.

ووفق المسح الذي شمل عاملات مجالات العلوم (باستثناء العلوم الاجتماعية)، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات في 50 مؤسسة عامة وخاصة، فقد أبلغت ضحية من كل خمس عن هذه الانتهاكات داخل المؤسسة التي يعملن فيها.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أبدى 64 في المئة من العلماء الذين شملهم الاستطلاع أسفهم لعدم اتخاذ إجراءات لمكافحة التحرش الجنسي في العمل.

وتدعو مؤسسة لوريال التي تدعم وظائف العالمات في جميع أنحاء العالم مع اليونسكو، المؤسسات إلى "تحمل مسؤولياتها وتغيير سلوكها". كما تنادي بـ"سياسة عدم التسامح" حيال هذه الانتهاكات وإقرار "التزامات في الميزانية" في هذا الشأن.

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العاملات

مجالات العلوم

التحرش الجنسي

مكان العمل

حياتهن المهنية

شركة إيبسوس

مؤسسة لوريال.

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