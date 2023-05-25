استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي... محتال في الصين سرق 600 ألف دولار!

أفادت السلطات الصينية بأن أحد المحتالين قد استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتغيير شكله وانتحال شخصية صديق رجل أعمال انتزع منه أكثر من نصف مليون يورو.

ويوضح الضحية غوو الذي لم تُذكر سوى كنيته أنه تلقى في نيسان مكالمة عبر الفيديو من شخص بدا شبيهاً شكلاً وصوتاً بأحد أقاربه.

لكنّ الشخص الذي كان يتحدث معه كان في الواقع محتالاً "استخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل تلاميح وجهه"، على ما ذكر مقال نشرته الاثنين وسائل إعلام تابعة لسلطات فوتشو.

وادّعى المحتال أن صديقاً آخر بحاجة ماسة إلى مبلغ من المال.

ونجح في إقناع غوو بتحويل 4.3 ملايين يوان (نحو 614.89 ألف دولار) من الحساب المصرفي لشركته.

ونقل المقال عن رجل الأعمال قوله "أثناء المكالمة عبر الفيديو، كنت متأكداً من أنني عرفت وجه الشخص الذي يتصل بي وصوته، لذلك كنت مطمئناً".

وبعدما حوّل غوو المبلغ، بعث برسالة إلى صديقه الذي انتُحلت هويته.

وبحسب المقال، فقد أدرك رجل الأعمال الخطأ الذي اقترفه عقب ردة الفعل التي أظهرها صديقه، فاتصل بالشرطة التي أمرت المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكّن من استرداد 3.4 ملايين يوان (485.44 ألف دولار).

ولم يجر التوصل بعد إلى هوية المسؤول عن عملية الاحتيال.