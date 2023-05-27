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لحظات رعب... راكب يفتح باب الطائرة في الجو! (فيديو)
منوعات
2023-05-27 | 02:45
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لحظات رعب... راكب يفتح باب الطائرة في الجو! (فيديو)
لحظات رعب... راكب يفتح باب الطائرة في الجو! (فيديو)
أقدم أحد الركاب على متن رحلة تابعة لشركة آسيانا إيرلاينز، على فتح مخرج طوارئ في الطائرة أثناء إستعدادها للهبوط يوم الجمعة، وفقًا لشركة الطيران.
وأكدّت الشركة لوكالة فرانس برس إن أن الطائرة هبطت بسلام لكن أشخاص عدّة نقلوا إلى المستشفى.
وكانت الطائرة تقل ما يقرب من 200 راكب عند اقترابها من المدرج في مطار دايجو الدولي في كوريا الجنوبية ، على بعد حوالي 240 كيلومترًا جنوب شرق سيول.
وقال آسيانا، ممثل الخطوط الجوية لوكالة فرانس برس انه عندما كانت الطائرة على إرتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، قام راكب يجلس بالقرب من مخرج الطوارئ "بفتح الباب يدويًا بلمس الرافعة".
وأضاف آسيانا إن "الحادث تسبب في إصابة بعض الركاب بصعوبات في التنفس، ونقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى بعد الهبوط "، مضيفًا أنه لم تكن هناك إصابات أو أضرار كبيرة.
وقالت شرطة دايغو لوكالة فرانس برس إنها إعتقلت رجلاً في الثلاثينيات من عمره لإستجوابه بشأن الحادث.
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