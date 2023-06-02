مصوّرة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها... "كنت خائفة للغاية ولم أعد كما أنا"!

مصوّرة تقاضي كانييه ويست بتهمة الاعتداء عليها

أعلنت مصورة "باباراتزي" الخميس أنها تقاضي مغني الراب الأميركي كانييه ويست بتهمة الاعتداء، إذ اتهمته بإلقاء هاتفها المحمول على الأرض خلال مشاجرة بينهما في كانون الثاني الفائت في كاليفورنيا، وفق ما نقلت وكالة فرنس برس.



واتّهمت نيكول ليشمانيك المغني، الذي بات معروفاً باسم يي والمعتاد على إثارة الجدل، خلال مؤتمر صحافي في لوس أنجلوس بأنه تسبب لها في "معاناة نفسية وعاطفية كبيرة".



ووقعت المشادة المذكورة في كانون الثاني الفائت قرب مجمع رياضي في فينتورا، على مشارف لوس أنجلوس، حيث كان يلعب نجل كانييه ويست وزوجته السابقة كيم كارداشيان.



وبُعيد التقاطها بضع صور لكيم كارداشيان، لمحت المصورة، بحسب روايتها، مغني الراب في الخارج يتجادل مع شخص ما، وبدأت في تصويره بهاتفها من سيارتها.



ويُظهر الفيديو الذي عُرض خلال المؤتمر الصحافي، المغني وهو يقترب من السيارة وينهر المصورة.



ويقول المغني في المقطع المصور "عندما آتي لأرى ابني يلعب، لا يمكنكِ ترصّدي بهذا الشكل... توقفي عن التصوير".



وتردّ ليشمانيك: "أعلم ذلك، لكن كانييه، أنت من المشاهير"، لتواصل التصوير بعدها.



ويظهر في باقي الفيديو المغني وهو يسحب الهاتف من يدي المصورة ويرمي به على الأرض قبل أن يبتعد.



وقالت نيكول ليشمانيك: "كنت خائفة للغاية"، مؤكدة أن المشاجرة عطّلت "قدرتها على العمل" وأنها لم تعد "كما هي" منذ ذلك الحين.



وقالت محاميتها غلوريا الريد، إن المصورة تطلب تعويضات من المغني، من دون الإشارة إلى المبالغ.



