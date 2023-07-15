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شركة Ocean Gate تحذف كل حساباتها على مواقع التواصل وتعلن: علّقنا كل عمليات الاستكشاف والعمليات التجارية!

شركة Ocean Gate تحذف كل حساباتها على مواقع التواصل وتعلن: علّقنا كل عمليات الاستكشاف والعمليات التجارية!







وأزالت شركة استكشاف البحار حساباتها على Facebook و Twitter و Instagram و LinkedIn ومسحت محتوى موقعها الإلكتروني في أعقاب الكارثة الشهر الفائت.



ويعرض الموقع الإلكتروني للشركة، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الآن خلفية سوداء مع شعارها وسطر نصي واحد يقول: "OceanGate Expeditions علّقت كل عمليات الاستكشاف والعمليات التجارية". حذفت OceanGate كل حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لإزالة وجودها من الإنترنت بعد أن انفجرت غواصة Titan وقتل جميع الرجال الخمسة الذين كانوا على متنها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.وأزالت شركة استكشاف البحار حساباتها على Facebook و Twitter و Instagram و LinkedIn ومسحت محتوى موقعها الإلكتروني في أعقاب الكارثة الشهر الفائت.ويعرض الموقع الإلكتروني للشركة، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الآن خلفية سوداء مع شعارها وسطر نصي واحد يقول: "OceanGate Expeditions علّقت كل عمليات الاستكشاف والعمليات التجارية".