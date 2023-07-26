أجدد ابتكارات الذكاء الاصطناعي .. مؤثرة افتراضية تثير الجدل بثياب السباحة والملابس الداخلية! (صور)

أجدد ابتكارات الذكاء الاصطناعي .. مؤثرة افتراضية تثير الجدل بثياب السباحة والملابس الداخلية!

تحقق ميلا صوفيا مؤثرة إفتراضية ابتُكرت بواسطة الذكاء الاصطناعي شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تشارك متابعيها صورا مركبة لها في ثياب السباحة والملابس الداخلية.