زفافٌ "فائق الغرابة"... عروس تسير في ممر عائم بالمياه! (فيديو)

واصل زوجان في الفلبين المضي قدماً في حفل زفافهما، على الرغم من الفيضانات في أعقاب إعصار دوكسوري يوم الأحد.وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الزفاف، ظهر فيه الزوجان وهما يسيران في ممر عائم بالمياه في كنيسة باراسوين في مدينة مالولوس. وبدا ثوب العروس مبلل بالمياه عند اطرافه.كما يمكن رؤية الضيوف وأفراد الأسرة وهم يعومون في مياه الفيضانات.وادّى كلٌّ من إعصاري "دوكسوري" و"فالكون" إلى زيادة هطول الأمطار الموسمية في الفلبين وحدوث فيضانات في أجزاء كثيرة من مقاطعة بولاكان.