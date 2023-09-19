الأولى قذفته "مثل اللعبة" والثانية قلبته رأسًا على عقب... القبض على امرأتين بتهمة "إساءة معاملة" طفل وهذه التفاصيل! (صور)

الأولى قذفته "مثل اللعبة" والثانية قلبته رأسًا على عقب... القبض على امرأتين بتهمة "إساءة معاملة" طفل وهذه التفاصيل!



قبضت الشرطة الأميركية على امرأتين بعد أن أقدمتا على قذف طفل صغير ذهابًا وإيابًا "مثل اللعبة" خارج احدى الحانات في فلوريدا وهما في حالة سكر.



وفي التفاصيل، قُبض على بريانا لافو وسييرا نيويل، بعد ظهورهما في مقطع الفيديو "المروع" وهما ترميان الطفل وتقلبانه رأسًا على عقب "مثل لعبة" على مسافة حوالي 4 أقدام.



وقالت الشرطة إن "نيويل، التي كانت تستخدم عكازين، هددت بضرب المارة الذين طلبوا من النساء التوقف عن إساءة معاملة الطفل".



وقالت احدى الشهود: "لقد بدأت في رمي الطفل لأعلى ولأسفل بقوة شديدة، ثم وضعته رأسًا على عقب".



وتم نقل الطفل إلى مركز هاليفاكس الصحي "ومع وجود علامات حمراء على ظهره".



وكشفت الأشعة السينية عن علامة على ذراعه "يمكن أن تشير إلى كسر في الذراع"، كما جاء في الإفادة الخطية.



واتهمت لافو ونيويل بارتكاب جناية إساءة معاملة الأطفال.