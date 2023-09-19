قرّرت تذويب الحشو الموجود في شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية"... وهذا ما حصل! (صور)

قرّرت تذويب الحشو الموجود في شفتيها فكانت النتيجة "مأساوية"... وهذا ما حصل! (صور)

أصبحت أم لطفلين عاجزة عن الكلام بعد أن انتفخت شفتاها على إثر عملية تجميل قامت بها.



وفي التفاصيل، اتخذت كورتني تافي، وهي امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا من كامبريدغشير، قرارًا بتذويب المليمتر الواحد من الحشو الموجود في شفتيها.



وذهبت الشابة إلى طبيب تجميل، لم يذكر اسمه، على أمل تقليل حجم شفتيها، لكنها أصيبت برد فعل تحسسي شديد تجاه المذيب.



وشرعت تافي في مشاركة مقطع فيديو على "تيك توك" روت فيه تجربتها، مؤكدة أن "الطبيب الذي أجرى لها الحقنة، صرّح أن المظهر كان مقصودًا ويعتبر "طبيعيًا"".



وبعد ساعتين من علاج التجميل، تصاعدت الأمور بسرعة، وأصبحت حالة شفاه الأم الشابة سيئة للغاية.



وأظهرت الأم لطفلين مدى خطورة رد فعلها، من خلال صورة لوجهها المتورم بقوة من زاوية تصاعدية، حيث يمكن رؤية أن رقبتها أصبحت ملتهبة أيضًا.



ووصف الأطباء مضادات الهيستامين لها. وبعد ثلاثة أقراص، انخفض تورم شفتيها بشكل ملحوظ ولكنه لم يعد إلى حالته الأصلية.