لدغة "عنكبوت متشرد"... تحولت من كابوس الى علامة حب! (صورة)

وقالت ألكسندرا: "في المرة الأولى التي قالت فيها إحدى الممرضات: "أوه، يبدو وكأنه قلب"، كنت أشعر بألم شديد، ولم أهتم بصراحة... عندما شفي أخيرًا تمامًا، بعد حوالي أربعة أشهر من تعرضي للعض في البداية، كنت ممتنة للغاية. في هذه المرحلة، بدا أثر اللدغة وكأنه قلب حقًا."ونتيجة للإصابة، لم تتمكن ألكسندرا من الانتقال إلى لوس أنجلوس كما خططت خلال الصيف لمتابعة الفرص الفنية. ولكن على الرغم من تحطم خططها، فإن الجرح على شكل قلب أعطى الفنانة وقفة للتفكير.