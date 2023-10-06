الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لدغة "عنكبوت متشرد"... تحولت من كابوس الى علامة حب! (صورة)
منوعات
2023-10-06 | 08:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لدغة "عنكبوت متشرد"... تحولت من كابوس الى علامة حب! (صورة)
لدغة "عنكبوت متشرد"... تحولت من كابوس الى علامة حب! (صورة)
شاركت الفنانة شيلبي ألكسندرا محنتها غير العادية مع لدغة عنكبوت آكلة اللحم والتي شفيت بشكل لا يصدق لتصبح على شكل قلب مثالي، وفق ما نقل موقع
نيوزيوك
.
في منزلها الواقع على ضفاف البحيرة في مقاطعة سكاغيت بولاية واشنطن، كانت ألكسندرا نائمة عندما تعرضت للعض بشكل غير متوقع من قبل "عنكبوت متشرد".
وقالت ألكسندرا: "استيقظت مع طفح جلدي هائل وبثور صفراء عملاقة على الجانب الأيمن من كاحلي وساقي. يبدو أن هذه اللدغات نادرة جدًا - نادرة جدًا لدرجة أنها لا تصنف على أنها عناكب خطيرة. تجربتي لا تتفق مع هذا".
وسرعان ما طلبت الرعاية الطبية ووصف لها المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين لمكافحة آثار اللدغة.
ونشأت هذه العناكب في أوروبا وتم إدخالها عن غير قصد إلى شمال غرب المحيط الهادئ في أوائل القرن العشرين.
والإجماع العلمي هو أن لدغة "العنكبوت المتشرد" لا تعتبر ضارة بصحة الإنسان.
على الرغم من الشائعات عن آثار نخرية أو آكلة للحم تثير الخوف، فإن مركز السيطرة على الأمراض لا يدرجها ضمن أنواع العناكب السامة للبشر.
وفي الأسبوع التالي اتخذت تجربة ألكسندرا منعطفًا قاتمًا. تشكلت نقطة صفراء بحجم كرة الغولف على كاحلها قبل أن تنفجر في النهاية لتكشف عن جرح أسود نخري.
وقالت: "عدت على الفور إلى المستشفى وأحالوني إلى مركز العناية بالجروح. وهناك، قيل لي إن الأمر سيزداد سوءًا على الأرجح خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويجب أن أتجنب المشي لوقف انتشار السم"، مضيفة: "كان الجرح نخريًا، واستمر في الذوبان طوال الشهر التالي حتى أحدث ثقبًا يبلغ عمقه حوالي بوصة واحدة في ساقي."
وخلال الأشهر الثلاثة التالية، عادت لإجراء عمليات العناية بالجروح أسبوعيًا: "ربما كان هذا هو الشيء الأكثر إيلامًا الذي مررت به على الإطلاق... لقد أمضيت العديد من الليالي بلا نوم في عذاب لا يطاق على الإطلاق".
وتحدثت ألكسندرا، التي لم تكن قادرة على المشي لأكثر من شهر، عن اللحظة التي اكتشفت فيها شكل اللدغة غير المعتاد.
وقالت ألكسندرا: "في المرة الأولى التي قالت فيها إحدى الممرضات: "أوه، يبدو وكأنه قلب"، كنت أشعر بألم شديد، ولم أهتم بصراحة... عندما شفي أخيرًا تمامًا، بعد حوالي أربعة أشهر من تعرضي للعض في البداية، كنت ممتنة للغاية. في هذه المرحلة، بدا أثر اللدغة وكأنه قلب حقًا."
ونتيجة للإصابة، لم تتمكن ألكسندرا من الانتقال إلى لوس أنجلوس كما خططت خلال الصيف لمتابعة الفرص الفنية. ولكن على الرغم من تحطم خططها، فإن الجرح على شكل قلب أعطى الفنانة وقفة للتفكير.
آخر الأخبار
منوعات
"عنكبوت
متشرد"...
تحولت
كابوس
علامة
(صورة)
التالي
مزلق مائي تحول الى مكان مرعب...سقوط امرأة واصابة طفل! (فيديو)
تحرش بها وحاول تقبيلها مباشرة على الهواء... متحرّش قاطعها خلال تغطيتها الاعلامية: لقد كان شعورًا فظيعًا! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-22
أفقدته القدرة على العيش بطريقة طبيعية... رجل يتعرض للدغة عنكبوت "مروّعة" وهذا ما حصل!
منوعات
2023-09-22
أفقدته القدرة على العيش بطريقة طبيعية... رجل يتعرض للدغة عنكبوت "مروّعة" وهذا ما حصل!
0
فنّ
2023-09-27
17 عاماً على عرض "باب الحارة".. وعباس النوري يستذكر "أبو عصام" بصورة من غزة!
فنّ
2023-09-27
17 عاماً على عرض "باب الحارة".. وعباس النوري يستذكر "أبو عصام" بصورة من غزة!
0
منوعات
2023-09-25
طفلة ولدت بجسم "لاعبة كمال أجسام"...وهذه قصتها! (صورة)
منوعات
2023-09-25
طفلة ولدت بجسم "لاعبة كمال أجسام"...وهذه قصتها! (صورة)
0
أخبار دولية
2023-09-25
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
أخبار دولية
2023-09-25
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: رفض بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا "يضر بصورة الصين"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:41
ارتجاف قوي وشلل مفاجئ يضرب الفتيات في إحدى مدارس كينيا... "هستيريا جماعية" أو مرض غامض ومرعب؟! (فيديو)
منوعات
11:41
ارتجاف قوي وشلل مفاجئ يضرب الفتيات في إحدى مدارس كينيا... "هستيريا جماعية" أو مرض غامض ومرعب؟! (فيديو)
0
منوعات
10:38
عقوبة سجن مدى الحياة لمربي أطفال...وهذا ما كان يفعله بالأولاد الأبرياء!
منوعات
10:38
عقوبة سجن مدى الحياة لمربي أطفال...وهذا ما كان يفعله بالأولاد الأبرياء!
0
منوعات
09:42
خدرتا مرضى أصيبوا بالسكتة الدماغية بهدف التسلية: "أراهن أنها ستظل مسطحة لمدة أسبوع!"
منوعات
09:42
خدرتا مرضى أصيبوا بالسكتة الدماغية بهدف التسلية: "أراهن أنها ستظل مسطحة لمدة أسبوع!"
0
منوعات
09:41
قتلها بطريقة وحشية بعد نزاع مع صديقها...والدافع خلف الجريمة المروعة صادم!
منوعات
09:41
قتلها بطريقة وحشية بعد نزاع مع صديقها...والدافع خلف الجريمة المروعة صادم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-05
بعدما أخطأت بكلمات "موطني".. شذى حسون تردّ على المنتقدين وتوضح!
فنّ
2023-10-05
بعدما أخطأت بكلمات "موطني".. شذى حسون تردّ على المنتقدين وتوضح!
0
أمن وقضاء
2023-10-03
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
2023-10-03
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
0
منوعات
08:01
هكذا تعرضت للاصابة من البق...ما حصل مع مؤثرة التواصل الاجتماعي في فرنسا مخيفا!
منوعات
08:01
هكذا تعرضت للاصابة من البق...ما حصل مع مؤثرة التواصل الاجتماعي في فرنسا مخيفا!
0
اقتصاد
02:06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
اقتصاد
02:06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:45
دعم وزارة الصحة حملة الكشف المبكر للسرطان
أخبار لبنان
06:45
دعم وزارة الصحة حملة الكشف المبكر للسرطان
0
أخبار لبنان
04:19
إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟
أخبار لبنان
04:19
إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
غزوة البق لمدينة الحب باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:14
غزوة البق لمدينة الحب باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
اقتصاد
02:06
إنخفاض في سعر صفيحة البنزين
2
أمن وقضاء
15:54
إشكال في منطقة الدورة
أمن وقضاء
15:54
إشكال في منطقة الدورة
3
امن وقضاء
09:17
قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله
امن وقضاء
09:17
قتلى وحالات اختناق في سجن زحلة جراء اندلاع حريق داخله
4
فنّ
05:32
الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟
فنّ
05:32
الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟
5
أخبار لبنان
04:19
إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟
أخبار لبنان
04:19
إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟
6
منوعات
13:38
ظنّت أنها تقتل كلبا ضالا... لكن جريمتها كانت أسوأ بكثير وهذه هي الضحية!
منوعات
13:38
ظنّت أنها تقتل كلبا ضالا... لكن جريمتها كانت أسوأ بكثير وهذه هي الضحية!
7
منوعات
07:00
اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!
منوعات
07:00
اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!
8
حال الطقس
03:20
إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:20
إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More