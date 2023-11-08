اتهام معلمة بالاعتداء الجنسي في هذا البلد... "مارست الجنس مع تلميذها أكثر من 20 مرة!"

ألقت الشرطة الأميركية القبض على معلمة سابقة في مدرسة إعدادية بولاية ماريلاند بتهمة ممارسة الجنس مع تلميذ قاصر في الصف الثامن قبل ثماني سنوات.

ووفق موقع " نيويورك بوست "، فإن ميليسا ماري كيرتس، 31 عامًا، متهمة بالانخراط في أفعال جنسية مع طالب بينما كانت معلمة في مدرسة قرية مونتغمري المتوسطة في عام 2015، أي عندما كان عمرها 22 عامًا والضحية 14 عامًا.

ووقعت الأفعال الجنسية المزعومة داخل المدرسة، وفي سيارة المعلمة، وفي العديد من المساكن في مقاطعة مونتغومري بين كانون الثاني وأيار 2015، وفقًا لوثائق الشرطة.

وأفادت الشرطة أن ميليسا زودت المراهق بالكحول والماريجوانا، ومارست الجنس معه أكثر من 20 مرة.

وصدرت مذكرة اعتقال بحق المعلّمة في 31 تشرين الأول من هذا العام، وهي في الوقت الحالي متهمة بالاعتداء الجنسي على قاصر وتهم متعددة بجرائم جنسية من الدرجة الثالثة والرابعة.

وتشتبه الشرطة في احتمال وجود ضحايا إضافيين. وسلمت ميليسا نفسها في 7 كانون الثاني وتنتظر حاليًا جلسة الاستماع.