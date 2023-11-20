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بعد أن عانت من السمنة المفرطة لسنوات...لهذا السبب المؤثر قررت أن تغير حياتها!

بعد أن عانت من السمنة المفرطة لسنوات...لهذا السبب المؤثر قررت أن تغير حياتها!







وكانت جيسيكا فيرو البالغة من العمر 34 عامًا تزن 228 كيلوغرام، وتعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في التنفس وآلام مستمرة في الظهر والمفاصل، حيث كانت تأكل أكثر من 6500 سعرة حرارية في اليوم.



وبحسب موقع



وبعد وفاته، قررت أن تغير حياتها، فأجرت عملية جراحية لتغيير شرايين المعدة، واتبعت نظاماً غذائياً صحياً، وأصبحت لاعبة كمال أجسام. حتى أن جيسيكا شاركت في مسابقة ملكة جمال اللياقة البدنية والأزياء العالمية العام الماضي.























كشفت امرأة كانت تعاني من السمنة المفرطة، لدرجة أنها كسرت الأثاث في منزلها، ولم تستطع الجلوس على مقاعد الطائرة، عن تحولها المذهل من امرأة سمينة إلى لاعبة كمال أجسام.وكانت جيسيكا فيرو البالغة من العمر 34 عامًا تزن 228 كيلوغرام، وتعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في التنفس وآلام مستمرة في الظهر والمفاصل، حيث كانت تأكل أكثر من 6500 سعرة حرارية في اليوم.وبحسب موقع "ذا صن" ، كانت رؤية والد جيسيكا الذي كان يعاني من السمنة أيضًا، يصاب بنوبة قلبية ويكافح من أجل إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، بمثابة نداء لها، لكي تخسر الوزن وتحافظ على صحتها.وبعد وفاته، قررت أن تغير حياتها، فأجرت عملية جراحية لتغيير شرايين المعدة، واتبعت نظاماً غذائياً صحياً، وأصبحت لاعبة كمال أجسام. حتى أن جيسيكا شاركت في مسابقة ملكة جمال اللياقة البدنية والأزياء العالمية العام الماضي.