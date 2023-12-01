علق أكثر من 30 شخصاً تحت الأنقاض بعد انهيار منجم في زامبيا في منطقة تُعرف بتعدين النحاس بشكل غير مرخص، وفق ما أعلن وزير الداخلية جاك مويمبو.وقال مويمبو أمام البرلمان "هناك أكثر من 30 شخصاً تحت أنقاض" منجم.وأضاف "أريد أن أبلغ الأمة بأن هناك مأساة تحدث في شينغولا"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.ولم تدل وزارة المناجم بأي تعليق، مؤكدةً أنها ستفتّش الموقع في منطقة شينغولا الواقعة على مسافة نحو 400 كيلومتر شمال العاصمة لوساكا.وزامبيا من أكثر الدول انتاجاً للنحاس.وتضم منطقة شينغولا أحد أكبر مناجم النحاس المكشوفة في العالم. ويبلغ ارتفاع بعض التلال المؤلفة من مخلفات المناجم حوالى مئة متر.