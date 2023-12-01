اليونان تعلن انتهاء أعمال البحث عن بحارة سفينة غارقة في بحر إيجة

أعلن خفر السواحل اليوناني الجمعة أنه أنهى البحث عن 12 بحاراً فقدوا اثر غرق سفينة شحن نهاية الأسبوع الماضي في بحر إيجه.وأفاد خفر السواحل هذا الأسبوع أن السفينة "رابتور" التي ترفع علم جزر القمر كانت تبحر من الإسكندرية إلى إسطنبول وعلى متنها طاقم يتألف من 11 مصريا بينهم القبطان إضافة إلى سوريين وهندي.وغرقت السفينة الأحد بالقرب من جزيرة ليسبوس في بحر إيجه، وتمكن شخص واحد من أفراد الطاقم، وهو عامل مصري يبلغ 27 عاما، من النجاة بعد تشبثه ببرميل طاف حيث عثرت مروحية عليه.وصرحت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس الجمعة أن "البحث توقف هذا الصباح"، مضيفة أن سفينة الشحن ترقد على عمق 300 متر.وقامت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية بالبحث في المياه قرب جزيرة ليسبوس لأيام عدة بمساعدة سفن شحن قريبة ومروحيات.وانتشلت أيضا جثة واحدة لبحار مصري يبلغ 30 عاما. وقال خفر السواحل إن الناجي الوحيد من المتوقع أن يعود إلى مصر الجمعة.وذكرت تقارير إعلامية أن السفينة كانت تنقل رسميا ستة آلاف طن من الملح، لكن تأخر القبطان في طلب المساعدة أثار تكهنات بأنها ربما تكون متورطة في عملية تهريب.وأفاد الناجي الوحيد للسلطات أن المياه بدأت بالتسرب خلال الليل إلى السفينة، لكن القبطان لم يرسل إشارة استغاثة إلا عندما غمرتها المياه صباحا وبدأت بالغرق، قبل أن تختفي عن أجهزة الرادار.وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس أليكسيو إنه كان ينبغي على السفينة أن تنبه أجهزة الإنقاذ في وقت مبكر.