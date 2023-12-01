الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!
منوعات
2023-12-01 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!
عامل تشريح في حالة ذعر بعد أن سمع امرأة تلهث في كيس الجثث...إليكم التفاصيل!
أصيب عامل في مشرحة بالذعر بعد أن بدا أن امرأة تبلغ من العمر 90 عاماً عادت إلى الحياة في كيس جثث.
وكانت نورما سيلفيرا تلهث عندما عثر عليها العامل بعد ساعات من إعلان وفاتها في مستشفى ساو خوسيه الإقليمي في البرازيل.
وأعادها بسرعة إلى سريرها في المستشفى لتتعافى، لكنها توفيت بشكل مأساوي بعد يوم واحد فقط.
وقالت صديقة نورما ومقدمة الرعاية لها، جيسيكا مارتينز سيلفي بيريرا، 30 عامًا، إن الأسرة تخطط لمقاضاة المستشفى، لأنهم اعتبروها حالة إهمال.
وتشير شهادة وفاة نورما الثانية، إلى أنها ماتت بسبب تعفن الدم، وهو رد فعل مميت على العدوى.
وفي البداية، أدرج الأطباء العدوى كسبب للوفاة في شهادة الوفاة الأولى قبل نقلها إلى المشرحة.
وبعد محنتها المروعة في المشرحة، أُعيدت نورما إلى جناحها. ولكنها توفيت بشكل مأساوي في اليوم التالي، من دون إخبار عائلتها بسبب وفاتها.
وسيتم التحقيق في قضيتها من قبل لجنة الأخلاقيات الطبية البرازيلية ولجنة الوفاة، وفقًا لموقع
"ذا صن"
.
آخر الأخبار
منوعات
عامل
مشرحة
ذعر
التالي
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:16
حماس: الجيش الإسرائيليّ رفض التعامل مع عروضنا كلها لأن لديه قرارًا مسبقًا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة
آخر الأخبار
03:16
حماس: الجيش الإسرائيليّ رفض التعامل مع عروضنا كلها لأن لديه قرارًا مسبقًا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة
0
صحف اليوم
2023-12-01
مصادر الأخبار: باريس باتت أقلّ تأثيرًا بعد فشلها في التعامل مع المَلف الرئاسيّ
صحف اليوم
2023-12-01
مصادر الأخبار: باريس باتت أقلّ تأثيرًا بعد فشلها في التعامل مع المَلف الرئاسيّ
0
منوعات
2023-11-30
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
منوعات
2023-11-30
"أنا عاملة في مجال الجنس ولكن مهلا"... هذا ما تفعله هذه السيدة بأموالها!
0
أمن وقضاء
2023-11-30
سرقة سيارة رباعية الدفع من أمام "النافعة" في صيدا ركنها صاحبها قرب المبنى لتخليص معاملاتها
أمن وقضاء
2023-11-30
سرقة سيارة رباعية الدفع من أمام "النافعة" في صيدا ركنها صاحبها قرب المبنى لتخليص معاملاتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:30
اليونان تعلن انتهاء أعمال البحث عن بحارة سفينة غارقة في بحر إيجة
منوعات
13:30
اليونان تعلن انتهاء أعمال البحث عن بحارة سفينة غارقة في بحر إيجة
0
منوعات
13:00
أكثر من 30 شخصاً تحت الأنقاض بعد انهيار منجم في زامبيا
منوعات
13:00
أكثر من 30 شخصاً تحت الأنقاض بعد انهيار منجم في زامبيا
0
منوعات
12:11
انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!
منوعات
12:11
انتحار ابنة الـ 14 عاماً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي...وهذه القصة كاملة!
0
منوعات
07:14
ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
منوعات
07:14
ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:14
كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس
أخبار دولية
13:14
كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس
0
صحف اليوم
2023-12-01
مصادر "التيار" تكشف لـ"اللواء" سبب تقصير لقاء لودريان وباسيل: اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى
صحف اليوم
2023-12-01
مصادر "التيار" تكشف لـ"اللواء" سبب تقصير لقاء لودريان وباسيل: اللقاء تكهرب منذ الدقائق الأولى
0
صحف اليوم
00:41
مرجع سياسي عن زيارة الموفد الفرنسي: "لا بتقدّم ولا بتأخّر" (الجمهورية)
صحف اليوم
00:41
مرجع سياسي عن زيارة الموفد الفرنسي: "لا بتقدّم ولا بتأخّر" (الجمهورية)
0
أمن وقضاء
2023-11-28
إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
2023-11-28
إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
0
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
0
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ماذا بعدَ الحرب المتجددة على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ماذا بعدَ الحرب المتجددة على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب بين حماس وإسرائيل إستؤنفت... خلاف أميركي - إسرائيلي كبير أفشل تمديد الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب بين حماس وإسرائيل إستؤنفت... خلاف أميركي - إسرائيلي كبير أفشل تمديد الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انطلاق مهرجانات اسواق بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انطلاق مهرجانات اسواق بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
2
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
3
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
4
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
5
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
6
فنّ
12:29
لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)
فنّ
12:29
لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)
7
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
8
فنّ
05:43
"وجهها مثل قرص الكبّة".. مرام علي نجمة "الخائن" تكشف السبب: "لا وزن زائد ولا عمليات"
فنّ
05:43
"وجهها مثل قرص الكبّة".. مرام علي نجمة "الخائن" تكشف السبب: "لا وزن زائد ولا عمليات"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More