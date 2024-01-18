القبض على جدة بتهمة المؤامرة... دبرت مع فرد من العائلة جريمة قتل صهرها! (فيديو)

ألقي القبض على جدة في ولاية فلوريدا الأميركية متهمة بالتآمر مع ابنها طبيب الأسنان لقتل زوج ابنتها في مؤامرة معقدة، قبل لحظات فقط من صعودها على متن رحلة متجهة إلى فيتنام، حسبما أظهرت لقطات كاميرا المراقبة يوم الأربعاء.

ووفق موقع "نيويورك بوست" حاولت دونا أديلسون، 73 عامًا، التمسك بهاتفها الخلوي بينما قامت الشرطة بتقييد يديها أمام زوجها هارفي، في مطار ميامي الدولي في تشرين الثاني 2023.

وجاء اعتقال أديلسون بعد أسبوع واحد فقط من إدانة ابنها تشارلي أديلسون بتوظيف اثنين من القتلة لقتل صهره وأستاذ جامعة ولاية فلوريدا دان ماركيل في عام 2014.

وطلبت الشرطة من أديلسون رؤية جواز سفرها، بينما كانت مرتدية قميصًا أزرق وسترة رمادية اللون، وهي نفس الملابس التي كانت ترتديها في صورتها الشخصية.

وبعد حصولها على جواز السفر، أبلغت الشرطة أديلسون بأنها رهن الاعتقال بتهمة قتل ماركيل.