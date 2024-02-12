ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!

جون أشقر يطلب يد حبيبته تحت الماء: "الحياة تبدأ من تحت الصفر" (صورة)

جون أشقر يطلب يد حبيبته تحت الماء: "الحياة تبدأ من تحت الصفر" (صورة)

"طفل متروك" داخل أحد المنازل دفع بالشرطة للتدخل... ما عثروا عليه مضحك ولا يصدق! (صورة)