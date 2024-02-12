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ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!
منوعات
2024-02-12 | 15:38
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ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!
ظل يتهمها بالخيانة فسئمت منه وخانته مع أعز أصدقائه... ولهذا السبب أرادت الانفصال عنه!
اعترفت شابة أنها خانت حبيبها بعد أن ظل يتهمها لفترة طويلة بالخيانة، ففعلتها أخيراً بعد أن سئمت منه.
وكانت على علاقة معه لمدة ثلاث سنوات، وفي السنتين الأخيرتين كان مقتنعًا تمامًا بأنها على علاقة غرامية مع غيره، وفق موقع
"ذا صن"
.
وظلت الشابة البالغة 32 عاماً تبرر نفسها لفترة طويلة، وفي كل مرة كانت تخرج مع أصدقائها كان شريكها البالغ 33 عاماً يسألها الكثير من الأسئلة.
وكانا يعيشان معاً في نفس المنزل، لكنه كان يعمل لوقت طويل في الخارج ويهمل شريكته، ويتذمر عندما تطلب منه الاهتمام.
وقالت الشابة: "كنت أرغب في استعادة حياتي الاجتماعية، لذلك بدأت بالخروج مع الأصدقاء لإسعاد نفسي. وفي إحدى الليالي خرجت مع أحد زملائي وكنت أشعر بالإحباط ، فأقمت علاقة جنسية معه في السيارة".
وتابعت: "لقد شعرت بالارتياح معه. لقد كنا نفعل الشيء نفسه كل أسبوع منذ ذلك الحين. أعتقد أنني أحبه وهو يقول أنه يحبني. لذلك أريد أن أنفصل عن شريكي، لكن المشكلة أنه وزميلي من أقرب الأصدقاء، ولا أريد أن أفسد علاقتهما".
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