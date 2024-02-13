الثلوج كست دبي ومدينة العين... شاهدوا الإمارات بحلة بيضاء! (فيديو)

الثلوج كست دبي ومدينة العين... شاهدوا الإمارات بحلة بيضاء! (فيديو)



انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الفيديوهات والصور للأمطار وحبات البرد والثلوج التي تساقطت بغزارة كبيرة على دبي ومدينة العين في 12 شباط.



وتفاجأ الناس داخل الامارات وخارجها بهذه الحالة النادرة والتي لا نشهدها كثيرا في هذه المنطقة.



واجتاحت صور ومشاهد المتساقطات وحبات البرد والثلوج والأمطار الغزيرة صفحات مواقع التواصل، وأبهرت مشاهديها.



وعبر الكثير عن سعادتهم وفرحهم في تلك المناظر الغير مسبوقة.