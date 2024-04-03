بعد إصابتها بحالة دماغية نادرة تشبه مرض جنون البقر... امرأة خمسينية تواجه مصيرًا مأساويًّا!

تُوفيت امرأة أميركية بسبب مرض دماغي نادر يقتل عددا كبيرا من المرضى وغالباً ما يصيبهم بشكل عشوائي.وفي التفاصيل، استيقظت "أرلين فونمير" الخمسينية، وهي تعاني من أعراض السكتة الدماغية، والتي تشمل عادةً الارتباك وصعوبة المشي وضعف الوجه.وعلى مدى أسبوعين، تم نقل أرلين إلى المستشفى أربع مرات بسبب معاناتها من مشاكل في النطق والتوازن.وقال زوجها، "غاري فون ميهر"، إن الأسابيع الخمسة التي قضتها أرلين في المستشفى كانت سريعة التدهور.وبالتالي، كشفت الاختبارات عن إصابة أرلين بمرض "كروتزفيلد جاكوب"، وهو اضطراب دماغي تنكسي تم مقارنته وتشبيهه بمرض جنون البقر.وتصيب هذه الحالة المرضى بشكل عشوائي في الغالب، وتكون قاتلة دائمًا، وليس لها علاج.