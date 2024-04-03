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بعد رحلة علاجية للتأمل والاسترخاء... انتحار مجموعة من المشاركين والأسباب غامضة!

منوعات
2024-04-03 | 10:30
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بعد رحلة علاجية للتأمل والاسترخاء... انتحار مجموعة من المشاركين والأسباب غامضة!
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بعد رحلة علاجية للتأمل والاسترخاء... انتحار مجموعة من المشاركين والأسباب غامضة!

بعد رحلة علاجية للتأمل والاسترخاء... انتحار مجموعة من المشاركين والأسباب غامضة!

حذّر الخبراء من مخاطر نشاط التأمل المكثف على الصحة العقلية بعد انتحار ثلاثة أشخاص، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تُوفي ثلاثة أشخاص بطريقة مأساوية بعد رحلة تأملية في أحد المنتجعات ويُعتقد أن كل الحالات كانت نتيجة لرد فعل سلبي بعد علاجات التأمل النفسية المبالغ بها.

وتمارس عادة الخلوات نوعًا من التأمل الذي يُسمى بالـ"فيباسانا" حيث يجلس المشاركون في صمت لمدة تصل إلى 11 ساعة يوميًا، من دون التحدث وحتى الضحك.

وكانت "جاكي ماكديرموت" من بين الضحايا والتي عُثر عليها متوفية بعد قيادتها للسيارة في منتصف الليل وهناك أيضًا "ميغان فوغت" والتي وصفها أصدقاؤها بأنها مغامرة ومحبة للمرح قبل أن تشارك ضمن نشاطات التأمل في المنتجع، وفي الوقت نفسه، تم العثور على جثة "إيان ثورسون". 

وبينما زعم الكثير من الأشخاص أنهم مروا بتجربة إيجابية في مراكز التأمل، وصفها آخرون بأنها تشبه عقوبة السجن الطوعية واتهموا المعلمين بإظهار سلوك غير مسؤول.

وحذر الخبراء من الظروف المأساوية التي يعيشها المشاركون في هذه النشاطات حيث يتضورون جوعا، ولا يُسمح لهم بتناول الطعام بعد الساعة 11 صباحا، ويُحرمون من النوم وعليهم الاستيقاظ عند الساعة 4 صباحًا يوميًا للتأمل.

كما أشارت الدراسات إلى أن التأمل يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الصحة العقلية بما في ذلك القلق، الاكتئاب، الاضطرابات القهرية والرهاب ولكن قد يعزز الشعور بالوحدة لساعات متواصلة ما قد يؤدي إلى مرض عقلي حاد.

وقال الدكتور "ميغال فارياس"، عالم النفس والباحث في المملكة المتحدة، إن الممارسات التأملية لها تأثير متناقض على الأشخاص لأنها تجعلهم أكثر قلقا وتسبب لهم نوبات الهلع وحتى الذهان.

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