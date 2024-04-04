"دربناها منذ أن كانت في السادسة"... زعيم روحي ستيني تزوج ابنة الـ12 سنة في مشهد يثير الغضب وهذا مصيره! (صور)

"الحلو مر" مشروب رمضاني يقاوم العطش ويتحدى الزمن في السودان... ولهذا السبب يقطعون الطريق قبيل الإفطار!

"الحلو مر" مشروب رمضاني يقاوم العطش ويتحدى الزمن في السودان... ولهذا السبب يقطعون الطريق قبيل الإفطار!

أنجبت طفلتها ثم دفنتها في حديقة وهي حية... آثار الدماء كشفت الحقيقة ومصير الطفلة صادم: "انها أعجوبة"!