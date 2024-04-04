"دربناها منذ أن كانت في السادسة"... زعيم روحي ستيني تزوج ابنة الـ12 سنة في مشهد يثير الغضب وهذا مصيره! (صور)

تم وضع فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا كانت متزوجة من رئيس كهنة يبلغ من العمر 63 عامًا تحت حماية الشرطة في غانا.
وفي التفاصيل، تزوج نومو بوركيتي لاوه تسورو الثالث والثلاثون، الزعيم الروحي في منطقة نونجوا بالعاصمة أكرا، من الطفلة المجهولة في حفل ضخم يوم السبت.
ونشرت قناة إخبارية محلية لقطات من حفل الزفاف وأظهرت الفتاة الصغيرة وهي ترتدي فستانًا أبيض بسيطًا وغطاء رأس مطابقًا لها.
وشوهد "زوجها" الجديد أيضًا وهو يضع إكليلًا أخضر على رأسها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وأثارت صور حفل الزفاف، الذي حضره العديد من أفراد مجتمع الكهنة، غضبًا عامًا من قبل العديد من الغانيين الذين أشاروا إلى أن هذه الممارسة غير قانونية.
وسارعت الشرطة إلى الرد، وكشفت أن الطفلة قد وضعت تحت حمايتها منذ ذلك الحين، حسبما أفادت بي بي سي.
وفي غانا، الحد الأدنى القانوني لسن الزواج هو 18 عامًا، لكن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لديها تاريخ معقد مع الممارسة التقليدية الضارة وفقًا لمركز FXB للصحة وحقوق الإنسان بجامعة هارفارد.
وتم تجريم زواج الأطفال بشكل صريح في غانا كجزء من قانون الأطفال لعام 1998.
وقد أبلغت اليونيسف عن تراجع في هذا القانون، لكنها لاحظت أنه من الصعب تتبعه بسبب عدم وجود شهادات ميلاد في بعض المناطق وصعوبة إثبات ما إذا كانت الفتاة قاصرًا.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن البلاد لا تزال تتمتع بأحد أعلى معدلات انتشار زواج الأطفال في العالم، حيث تُجبر فتاة واحدة من كل أربع فتيات على هذه الممارسة.
وتحقق الشرطة الآن في الحادث، وأشاد العديد من السكان المحليين بتحركهم السريع.
وذكر موقع ياهو نيوز أن مكتب القس صاحب النفوذ دافع عن الزواج قائلا إنه كان احتفاليا فقط.
وزعموا أيضًا أن الفتاة "تم إعدادها لهذا الدور منذ سن السادسة" من دون إعاقة تعليمها، وفقًا لما ذكرته إحدى وسائل الإعلام المحلية.
وحاولت الشرطة طمأنة الجمهور المعني، قائلة إنه تم إجراء اتصالات أيضًا مع وزير الأطفال الحكومي وإدارة الرعاية الاجتماعية لضمان حصول الطفل البالغ من العمر 12 عامًا على الدعم اللازم.
لكن اللقطات، التي أظهرت نساء يطلبن من الفتاة ارتداء ملابس مثيرة لزوجها بلغتهن المحلية "جا"، أثارت قلق الكثيرين.
ونددت الصحفية المحلية زبيدة أفوا مابونو إسماعيل بالادعاءات بأن الزواج لن يتعارض مع تعليم الفتاة.
"الحجة هنا لا تتعلق بعدم التحاقها بالمدرسة، وهو الأمر الذي لم نحدده بعد... نحن نقول إنها طفلة وليست عروسًا" ، كتبت على موقع X المعروف سابقًا باسم Twitter.
وبصفته زعيمًا روحيًا، يقوم الكاهن - المعروف باسم "جبوربو وولومو" - بأداء التضحيات نيابة عن المجتمع، ويصلي من أجل حمايتهم، ويفرض الممارسات الثقافية ويقود الطقوس التقليدية.