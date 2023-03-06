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للتخلص من الرؤوس السوداء... إليكم هذه الطرق!

موضة وجمال
2023-03-06 | 05:33
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للتخلص من الرؤوس السوداء... إليكم هذه الطرق!
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للتخلص من الرؤوس السوداء... إليكم هذه الطرق!

للتخلص من الرؤوس السوداء... إليكم هذه الطرق!

تتشكل الرؤوس السوداء من خلايا الجلد الميتة وإفرازات الزيوت في البشرة الأمر الذي يسدّ المسام فيصعب إذاً إزالتها بالغسول العادي.
إليكم في ما يلي أبرز الطرق لإزالة الرؤوس السوداء :

- التنظيف اليومي : يعتبر التنظيف اليومي أمرًا حيويًا لتقليل فائض الزيوت والأوساخ والمواد الأخرى التي يمكن أن تتراكم وتسد المسام وربما تسبب الرؤوس السوداء. 

- استخدام واقي الشمس: إن إستخدام واقي الشمس هو عامل ضروري لا يجب الإغفال عنه يومياً، لكونه يحمي البشرة من التعرض للاشعة فوق البنفسجية ويمنع إصابة الجلد بالحروق والتصبغات

- إتباع العادات التي تساعد على التخلص من الرؤوس السوداء: مثل تغيير الملابس بعد القيام بأي نشاط وارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من ألياف طبيعية، مثل القطن، الذي يسمح للجلد "بالتنفس" ولا تسبب احتكاكًا مزعجًا.

- استخدام فرشاة للتنظيف والتقشير: يعتبر التنظيف الجاف للجلد طريقة طبيعية لإزالة خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تسد المسام. 

- استخدام قناع إزالة الرؤوس السوداء الطبيعي: تساعد أقنعة التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة التي قد تسد المسام وتؤدي إلى ظهور المزيد من الرؤوس السوداء. وتعتبر حبوب الشوفان من المواد المفيدة التي تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء إذ يحتوي الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تهدئة الجلد.
 

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الرؤوس السوداء

خلايا

الجلد

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