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كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)

موضة وجمال
2023-09-01 | 03:20
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كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
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كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)

كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)

ظهرت كايلي جينر في عرض مثير للغاية حيث أطلت عارية الصدر تحت سترة من الدنيم وتم رشها بطلاء الجسم لحملة الخريف التي أطلقتها Acne Studios.

النجمةظن 26 عاما، التي تواعد الممثل تيموثي شالاميت، تصورت من دون حمالة صدر وأظهرت خصرها في سترة مفتوحة مع بنطال جينز فضفاض في جلسة التصوير المثيرة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكان شعر كايلي مبللا ومكياجها مبعثرا أثناء قيامها ببعض الوضعيات المثيرة.

وشهدت لقطة أخرى مذهلة النجمة وهي ترتدي قميصًا أسود اللون يبرز خصرها، مقترنًا بتنورة جلدية وظلال عيون ملطخة قبل أن تخلع قميصها لمزيد من اللقطة المفعمة بالحيوية.

وتأتي جلسة التصوير بعد أيام قليلة من رؤية كايلي وهي تقضي وقتًا ممتعًا مع العاشق شالاميت.

وشوهد نجم Keeping Up With The Kardashians وهو يتوجه إلى قصر تيموثي في بيفرلي هيلز يوم الثلاثاء، حيث حاول الزوجان الشهيران إبقاء علاقتهما الرومانسية الناشئة تحت الرادار.

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