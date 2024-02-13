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خمس أفكار مميزة ومبهرة لأظافر رائعة في عيد الحب... اكتشفيها!
موضة وجمال
2024-02-13 | 06:48
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خمس أفكار مميزة ومبهرة لأظافر رائعة في عيد الحب... اكتشفيها!
خمس أفكار مميزة ومبهرة لأظافر رائعة في عيد الحب... اكتشفيها!
تكثر الأشكال والألوان الرائجة في عيد الحب للأظافر.
وتجدين أدناه 5 من الأفكار الناعمة والمحبوبة في آن لتطبقيها على أظافرك في عيد الحب لهذه السنة، سواء كان موعدك مع حبيبك أو أصدقائك أو نفسك.
قلوب صغيرة
إن القلوب الصغيرة المرتكزة على أظافر Nude هي لمسة ناعمة وبسيطة وتحمل طابعا مميزا، لأظافر ملفتة في عيد الحب.
أحمر غامق
اللون الأحمر على الأظافر في عيد الحب هو الخطوة الكلاسيكية والمعروفة والتي لا تنتهي موضتها مهم مر عليها الوقت.
French بالقلوب
قومي بتبديل خط الـFrench المتعارف عليه بالقلوب للحصول على أجمل مظهر لأظافرك على الإطلاق.
القلوب المنبثقة
بألوان هادئة وشكل القلب المنبثق تارة والفارغ تارة أخرى، يمكنك الحصول على أكثر الأظافر تميزا في عيد الحب لهذا العام.
الـFrench الأحمر
يضيف الـFrench الناعم باللون الأحمر الفاتح لمسة رومانسية إلى الطراز الكلاسيكي للأظافر.
المصدر
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