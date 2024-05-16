التصاميم اللّبنانية تزيّن السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي (صور)

التصاميم اللّبنانية تزيّن السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي (صور)



حضر المصممون اللبنانيون بقوّة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي بدورته السابعة والسبعين.

ولفتت النجمات العربيات والعالميات الأنظار بإطلالاتهن الساحرة التي حملت توقيع أبرز المصممين اللبنانيين، وأبرزهنّ:

يسرا

خطفت النجمة المصرية يسرا الأنظار بإطلالتها الساحرة التي حملت توقيع المصمم اللبناني طوني ورد. وارتدت يسرا فستاناً باللون الذهبي والمزين بالترتر.



غوان شياو تونغ

ارتدت الممثلة الصينية غوان شياو تونغ فستاناً من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب باللون الوردي الذي تضمن أيضاَ فتحة ساق طويلة.



جينغ ليانغ

ارتدت الممثلة الصينية جينغ ليانغ فستاناً باللون الأسود مع تطريزات باللون الذهبي من تصميم اللبناني طوني ورد.



أليسيا ميرزلوفا



تألقت عارضة الأزياء الشهيرة أليسيا ميرزلوفا بفستان مصنوع من قماش التول والكشكش باللون الأخضر الفاتح من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد.



ريا أبي راشد



تألقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بفستان من تصميم المصمم اللبناني جورج شقرا باللون الأحمر مع فتحة ساق طويلة.



جين فوندا



تألقت النجمة جين فوندا بإطلالة من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب إذ ارتدت بدلة سوداء مع تطريزات باللون الأسود والفضي. تألقت النجمة جين فوندا بإطلالة من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب إذ ارتدت بدلة سوداء مع تطريزات باللون الأسود والفضي.



هيدي كلوم



ارتدت النجمة الشهيرة هيدي كلوم فستاناً منفوشاً من توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي باللون الأحمر. ارتدت النجمة الشهيرة هيدي كلوم فستاناً منفوشاً من توقيع المصمم اللبناني سعيد قبيسي باللون الأحمر.



شانينا شايك