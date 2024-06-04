فيديو مُسرّب لرئيسة "ملكة جمال الكون" المتحولة جنسيا... لن تصدقوا ما قالته عن المتسابقات! (فيديو)

أثارت رئيسة منظمة ملكة جمال الكون، المتحولة جنسيا، جدلاً كبيراً بعد إدلاء تصريح جاء فيه أن "النساء المتحولات جنسيا والمتزوجات والمطلقات" يمكنهنّ التنافس في المسابقة الجمالية لكن لا يمكنهنّ الفوز"، وذلك في مقطع فيديو تم تسريبه.

وفي التفاصيل، تم تسريب مقطع فيديو لـ"آن جاكابونغ جاكراجوتاتيب" من اجتماع مجلس الإدارة في تشرين الثاني الفائت وهي تدلي بتصريحات جريئة حول كيفية تحسين التنوع لصورة المسابقات، ولكن في النهاية لن تنجح النساء من خلفيات غير تقليدية في الفوز.

وجاء في الفيديو الذي قدمه الرئيس التنفيذي السابق لملكة جمال الكون، رودريغو غويتورتوا أورتيغا، إلى Vox، جاكراجوتاتيب وهي تشرح قائلةً: "النساء المتحولات، والنساء المتزوجات، والنساء المطلقات... هذه استراتيجية جديدة، لأنكم تفهمون"... يمكنهنّ المنافسة لكن لا يستطعن الفوز. نحن فقط نضع السياسة هنا. الإدماج الاجتماعي، كما يقول الناس".

كما أظهر الفيديو أعضاء مجلس الإدارة الآخرين الذين اقترحوا بدء "وكالة ملكة جمال الكون النموذجية" حيث يمكن للمنظمة استضافة مجموعة من العارضات "بجميع الألوان والأحجام المختلفة"، والتي وافقت عليها جاكراجوتاتيب.

ومع ذلك، وافقت لاحقًا على اقتراح عضو آخر في الاجتماع الذي حذر من ضرورة التحكم في الجمهور، في حالة "تصويتهم جميعًا لصالح النساء ذات الحجم الكبير".

هذه هي أحدث أزمة تضرب المسابقة المعترف بها عالميًا لأنها تأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من استقالة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية وملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأميركية في غضون أيام.