الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عمال بناء ومهرّجون في اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرجالية في باريس (صور)

موضة وجمال
2024-06-20 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عمال بناء ومهرّجون في اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرجالية في باريس (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عمال بناء ومهرّجون في اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرجالية في باريس (صور)

تنوّعت مُحاور عروض اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرجالية في باريس الأربعاء، وتراوحت المصادر التي ألهمت المصممين بين عمال البناء لدى "كينزو"، والمهرّجين لدى والتر فان بيريندونك.

وركّزت دار "كينزو" التابعة لمجموعة "إل في إم إتش" في التشكيلة التي صممها الياباني نيغو وعرضتها  في حدائق "باليه رويال" في باريس على أزياء الشارع اليابانية.

وأطلّ العارضون الرجال ببزات عمل مستوحاة من الزي الرسمي لعمال البناء اليابانيين ولكن بنسخة فضفاضة من الجينز تتنوع ألوانها، من الأصفر إلى البرتقالي والأخضر، بمختلف درجاته.

ووضع بعضهم أغطية رأس من الشبك مزودة سحّاباً في منتصف الوجه والسترة الواقية من الرصاص.

أما المصممة البريطانية ويلز بونر المولودة لأم بريطانية وأب جامايكي والتي سبق أن فازت بأكبر جوائز الموضة وهي في الحادية والثلاثين، فتُواصٍل انطلاقتها القوية. واستوحت تشكيلتها التي عرضتها في أسبوع الموضة الباريسي من أجواء الصيف النابضة في مدينة ساحلية.

واتسمت تشكيلة البلجيكي والتر فون بيريندونك مجدداً بطابع غريب وغير تقليدي، إذ استلهمها من شخصية المهرّج، ومن معالمها أزياء النيون الواسعة، وقبعة مخروطية صغيرة من الورق المقوى على الرأس.

وأقيم عرض أيضاً لتشكيلة الفرنسية جانّ فريو على سطح المدرسة التي تلقت فيها دروسها. وارتدت المصممة الملتزمة جداً يسارياً، قميصًا يحمل رسالة ضد "العنصرية والتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي".
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

ومهرّجون

اليوم

الثاني

أسبوع

الموضة

الرجالية

باريس

(صور)

تجميل الأنف بخمس دقائق فقط... عملية غير جراحية تلقى انتشارًا هائلا! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-13

المقاومة الاسلامية: هجومان بالمسيرات استهدفا للمرة الثانية اليوم مراكز الاستخبارات في قاعدة ميشار وثكنة كاتسافيا بالتزامن وإصابة الاهداف بدقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-08

نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-06

النائب طوني فرنجية: البلد بحاجة إلى أكثر من مبادرة تأتي من الداخل ونحن منفتحون على أي حوار بناء ويصب في مصلحة الوطن وعلينا السعي لإيجاد حلول داخلية بمعزل عن الحلول الخارجية وما لمسناه اليوم من اللقاء الديمقراطي هو الحرص على البلد

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-01

القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري: من المحتمل أن أسافر إلى سوريا ولبنان هذا الأسبوع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
14:50

تجميل الأنف بخمس دقائق فقط... عملية غير جراحية تلقى انتشارًا هائلا! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-06-16

خبيرة تجميل تكشف عن خطأ شائع يلحق الضرر بأظافركِ!

LBCI
موضة وجمال
2024-06-16

عرض مبهر يستعيد أناقة الخمسينات... تشكيلة "دولتشه إيه غابانا" الرجّالية تتألّق ضمن أسبوع ميلانو للموضة

LBCI
موضة وجمال
2024-06-15

في ميلانو... دار "موسكينو" تعرض أزياءها الرجالية لربيع وصيف 2025 (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-06-19

11 سباحاً متورطين في فضيحة تعاطي المنشطات ضمن الفريق الأولمبي الصيني

LBCI
أخبار لبنان
16:07

الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:50

تبادلت روحها مع كائن فضائي... تجربة غريبة من نوعها حصلت مع إحدى النساء! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-06

٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:17

وقفة لأهالي ضحايا تفجير المرفأ أمام قصر العدل: لإستكمال التحقيقات وإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:36

العريضي من عين التينة: مستمرون في تحركنا من أجل الوصول الى الهدف المنشود

LBCI
أخبار لبنان
06:07

باسيل: نعمل على إبعاد الحرب عن لبنان وتحييده عنها

LBCI
أخبار دولية
05:35

وزير الخارجية الايراني بالانابة: الاعتقاد بأن المنطقة ستنعم بالسلام مع استمرار العدوان الإسرائيلي مجرد سراب

LBCI
أخبار لبنان
16:07

الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الليلة: انطلاق المرحلة الثانية من دور المجموعات على وقع ثبات المنتخب الالماني مضيف البطولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين يجتمعان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قصر الصنوبر: مقرّ تاريخي لعب دورا فعّالا في حقبات عدّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هوكستين في اسرئيل بعد بيروت..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:07

الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: قبرص لا تتدخل بأي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة

LBCI
خبر كاذب
15:01

ما حقيقة كلام هوكستين حول فشل المحاولات بتسوية الوضع بشمال اسرائيل؟

LBCI
خبر عاجل
11:42

نصر الله: على الحكومة القبرصية أن تحذر من أن فتح مطاراتها وقواعدها للاسرائيلي يعني أنها أصبحت طرفا في الحرب وستتعاطى معها المقاومة على هذا الاساس

LBCI
خبر عاجل
04:14

وزارة الخارجية للـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام السيد نصرالله بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة وهي ستعاود العمل بدءا من الغد

LBCI
منوعات
11:15

بطريقة "مهينة" و"محرجة"... زوجها يعاقبها على خطأ ارتكبته منذ 5 سنوات!

LBCI
آخر الأخبار
13:56

يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي كبير: العد التنازلي لردنا القوي بدأ ولن يوقفه إلا قبول حزب الله بعرض هوكستين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هدهد حزب الله كشف ما أخفته اسرائيل عن شعبها وعن العالم

LBCI
منوعات
15:00

بعد 30 سنة من الزواج... رجل يفكر بالانفصال واعتراف صادم من زوجته!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More