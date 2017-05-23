هل انحنى ترامب للملك السعودي أم لا؟

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عدة أمور أثارت جدلا خلال زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السعودية، من عدم تغطية زوجته وابنته شعرهن، الى عدم التطرق الى تسمية "الاٍرهاب الاسلامي" الى محطات أخرى.من أبرز تلك الأمور سؤال طرحه الاعلام الاميركي بشدة: هل انحنى ترامب للملك السعودي؟ هذا الجدل مصدره لقاء سابق جمع الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما والعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله أثناء قمة عقدت في العاصمة البريطانية لندن عام 2009.انحنى يومها اوباما للملك. ولم تمر الواقعة على ترامب مرور الكرام، فكتب تغريدة بشأنها في تموز 2012 " انحنى أوباما أمام ملك السعودية علنا، وعلى الرغم من ذلك يتشكك الحزب الديمقراطي في مهارات ميت رومني الدبلوماسية".اليوم ، يتساءل كثيرون عما حدث أثناء تسلم ترامب ميدالية شرفية من العاهل السعودي.هل انحنى أم لا؟هل يعني الأمر ببساطة اضطرار الرئيس لثني ركبتيه واحناء رأسه لتسلم الميدالية نظرا لأنه أطول من العاهل السعودي؟ ام انه انحنى و تراجع عن موقفه الناقد لاوباما تماما كما تراجع عن نقده لميشا أوباما عندما ظهرت دون حجاب لدى وصولها الى السعودية؟ولم يعلق البيت الأبيض على المسألة حتى الآن.