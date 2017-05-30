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30 أيار 2017
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ارجاء جلسة استجواب عبد المنعم يوسف في ملف هدر المال العام الى 19 حزيران بعد أن تم الاستماع الى افادة الوزير السابق نقولا صحناوي

ارجاء جلسة استجواب عبد المنعم يوسف في ملف هدر المال العام الى 19 حزيران بعد أن تم الاستماع الى افادة الوزير السابق نقولا صحناوي Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنعم,استجواب,جلسة,ارجاء,
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ارجاء جلسة استجواب عبد المنعم يوسف في ملف هدر المال العام الى 19 حزيران بعد أن تم الاستماع الى افادة الوزير السابق نقولا صحناوي
 
 
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