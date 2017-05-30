آخر الأخبار
30 أيار 2017
30/05/2017 07:53:52
ارجاء جلسة استجواب عبد المنعم يوسف في ملف هدر المال العام الى 19 حزيران بعد أن تم الاستماع الى افادة الوزير السابق نقولا صحناوي
ارجاء جلسة استجواب عبد المنعم يوسف في ملف هدر المال العام الى 19 حزيران بعد أن تم الاستماع الى افادة الوزير السابق نقولا صحناوي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنعم,استجواب,جلسة,ارجاء,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً