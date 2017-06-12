مي مطر في الذكرى الأربعين لوفاة زوجها: كم أنا محظوظة!

في الذكرى الأربعين لوفاة لاعب الهومنتمن السابق جورج بدوي، كتبت زوجته الفنانة مي مطر رسالة مؤثرة جاء فيها:

"خسارتك حبيبي ما في شي بعوضها.. لا ايام، ولا احلام، ولا سنين، ولا زمن.. اللي بيعرفك بيعرف اديش خسارتي كبيرة، اللي بيعرفك بس بيعرف ليش وجعي كبييير وما بينحمل.. صورتك بقلبي، بعقلي، بدمي، انت كنت ملاك عالارض، والارض مش للملايكة".

وتابعت "من شهرين سألتك رفيقتي اذا بتخاف من الموت وبعدو جوابك براسي "انا ما بخاف من الموت، لأني ما رح حس شي، بس بخاف عمرتي وولادي من بعدي يصرلن شي وما اقدر احميهن". انت حامينا وعم بحس بهالشي كتير يا حبيبي. انت زلمي تعلّم منك رجال كيف يعاملو مرتن وكيف يحبوها ويحترموها.. انت انسان تعلّمت منك ناس كيف يعملو منيح وما يحكو. كيف ما يزعلو من حدا ولا من شي.. يا نيالي، اديش انا محظوظة!".

وأضافت مي "اصعب شي بالموضوع، اني عم بشتقلك اكتر واكتر، اشتقت احكي انا وياك، اشتقت امبسط معك لو مش عم نعمل شي.. اشتقت لهيدي الفرحة اللي كنت حسها من جوّا بس كون معك.. اشتقت اعملك اكل، وكزدر انا وياك بالسيارة لنسمع موسيقى، اشتقت لمسكة ايدك اللي كانت تمسك ايدي عطول وبكل لحظة حتى بس نغفى.. كنت اشتقلك انت وحدي، كيف وانت مش حدي؟! يا الله كيف كنت تجن اذا في شي مزعّلني، تعى شوف اديش زعلاني عحالي يا احن رجال واحن بي".

وختمت مي مطر بوعدٍ جاء فيه "بوعدك كل شي كان بدك ياه حأعملو، وكل شي كنت تتمناه للولاد حيصير.. عايش معي وفيّي وعايش جوّات جيورجيو وجيو".