ماهي فوائد الحمص؟

الإعلان

يعتبر الحمص من الحبوب المستخدمة بشكل كبير في أنواع عدة من المأكولات العالمية.سنعرض عليكم في ما يلي أهم الفوائد الصحية للحمص:-تقليل مستوى الكولسترول: إن كوبين من الحمص يحتويان على القيمة اليومية الكاملة من الألياف الغذائية. إن الحصول على هذه الكمية من الألياف، القابلة وغير القابلة للذوبان، يساعد الجسم على خفض مستوى الكولسترول.-حماية الجلد: يتميّز الحمص بقدرته على حماية الجلد من الشمس بطريقة طبيعية. إن كوباً واحداً من الحمص المطبوخ يحتوي على 85 في المئة من القيمة اليومية للمعدن، كما يعمل كمضاد للأكسدة في خلايا الجلد ويحمي من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية، مما يقلل من الطفح الجلدي.-تقوية المناعة: يحتوي الحمص على كمية جيدة من الزنك والنحاس التي يحتاجها الجسم بشكل يومي. إن الزنك يمنع إصابة الجسم بالفيروسات والأمراض، وبالتالي يقوي المناعة.