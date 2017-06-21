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21 حزيران 2017
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وكالة الانباء السعودية: تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة

وكالة الانباء السعودية: تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمير,تعيين,السعودية,الانباء,وكالة,
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وكالة الانباء السعودية: تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة
 
 
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