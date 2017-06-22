أعلن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الخميس انه يأمل، في غضون ستة أشهر، بـ"الانتصار" في معركته مع السلطات البريطانية، وهو ما سيسمح له بمغادرة سفارة الاكوادور في لندن وتجنّب ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو نظّمه مركز دراسات في مدينة كيتو الإكوادورية، قال اسانج من داخل سفارة الاكوادور بلندن التي يعيش فيها بعزلة منذ خمس سنوات "أعتقد اننا سننتصر في غضون ستة اشهر... سيكون ذلك انتصارا تاريخيا".

وتابع "إذا لم انتصر، فسأخرج من هنا واذهب الى سجن بريطاني لعشر سنوات اضافية وحيث سيكون عليّ الاجابة على اتهامات سخيفة (...) وحيث سيكون عليّ ان اكافح ضد ترحيلي الى الولايات المتحدة".

ويخشى مؤسس ويكيليكس محاكمته في الولايات المتحدة على خلفية نشره كمية كبيرة من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية السرية.

الإعلان