بعد خبر إصابته بجلطة.. جمال سليمان يكشف حقيقة مرضه

غزا خبر تعرّض الممثل السوري جمال سليمان لجلطة في القلب نُقل على أثرها إلى العناية المركزة في مستشفى في بيروت المواقع الإلكترونية، فما حقيقة ما تم تداوله؟

كشف الممثل جمال سليمان حقيقة مرضه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فكتب " اشكر كل من سأل يطمئن عن صحتي خلال اليومين الماضيين. بالفعل تعرضت لوعكة صحية بسيطة لدى وصولي إلى لبنان وتحديداً إلى شتورا حيث كنت مدعوا لمشاركة مؤسسة لوياك الاجتماعية احتفالهم...".

وأردف "من سوء الحظ تعرضت خلال هذه الفترة لآلام حادة دخلت على إثرها إلى مشفى شتورا وبعد الفحوصات تبين أنها بحصة في الكلية هي السبب. بت ليلتها في المشفى لإجراء عمل جراحي بسيط و خرجت في اليوم التالي... في النهاية ورغم ما حدث كانت ايام جميلة وانا الآن بخير وصحة جيدة وبانتظار ان يزول الألم نهائيا. ابعد الله عنكم كل سوء وكل عام وانتم بخير".