مخدرّات تحترق... لماذا؟

أحرقت تايلاند وميانمار مخدرات مصادرة تقارب قيمتها المليار دولار، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال العقاقير المخدرة والاتجار غير المشروع بها.

وقالت وزارة الصحة العامة في تايلاند إنّه تم إحراق إجمالي 3.‏9 طن من المخدرات، بلغت قيمتها 589 مليون دولار، وذلك في محرقة في مركز للبيئة في إقليم أيوتايا.

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وبحسب الوزارة، تضمنت العقاقير المخدرة المصادرة 87 مليون قرص ميثامفيتامين و1.‏1 طن من الميثامفيتامين البللوري، إضافة إلى 169 كيلوغرامًا من الهيروين و32 كيلوغرامًا من الأفيون و12 كيلوغرامًا من الكوكايين.

ومن ناحية الوزن، اكّدت وزارة الصحة أنّ هذه الكمية هي أكبر كميّة يتم إعدامها من المخدرات في خلال عقد من الزمن، وتقارب ضعف الكمية التي تم إعدامها العام الماضي، وهي 5.1 طن.

أما في ميانمار فأقام المسؤولون أيضًا مراسم عدّة لحرق المخدرات، إذ تم إعدام كميات مصادرة من الأفيون والهيروين والكوكايين والميثامفيتامين تبلغ قيمتها الإجمالية 385 مليون دولار.