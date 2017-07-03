بالصور: دينا في أجرأ بدلة رقص خلال مسيرتها الفنية.. هل تخطّت الخطوط الحمراء؟

بحضور عدد كبير من سيدات المجتمع وتحت الحراسة النسائية، أحيت الراقصة المصرية دينا حفلاً راقصاً خاصاً بالسيدات على الساحل الشمالي في مصر.

ولكن الصور المتداولة في الحفل أغضبت ناشطين عبر منصّات التواصل الإجتماعي معتبرين أن النجمة المصرية دينا تخطّت جميع الخطوط الحمراء ببدلة الرقص الّتي وصفها البعض بـ "شبه العارية" وآخرون بـ "أجرأ بدلة رقص خلال مسيرة دينا الفنية".

وقد ارجع بعض روّاد الإنترنت سبب إرتداء دينا لهذه البدلة إلى أن الحضور يقتصر على السيدات، في حين إستغرب آخرون متسائلين " لماذا النساء أتين بسيدة لمشاهدتها؟".

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